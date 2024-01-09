Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) за систематическое размещение направленных на возбуждение ненависти и вражды материалов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов указано, что в РФ ограничивается доступ к сайту ПЦУ www.pomisna.info.

Как заявляют в РКН, на этом сайте "на систематической основе распространялись материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".

Православная церковь Украины - автокефальная поместная православная церковь на территории Украины. Провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. Статус автокефальной церкви получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей соответствующий томос и включил в свой диптих. Создание и статус церкви вызвали конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами (к последнему относится Украинская православная церковь (УПЦ (МП)).