Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины

Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины
Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в России сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) за систематическое размещение направленных на возбуждение ненависти и вражды материалов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов указано, что в РФ ограничивается доступ к сайту ПЦУ www.pomisna.info.

Как заявляют в РКН, на этом сайте "на систематической основе распространялись материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".

Православная церковь Украины - автокефальная поместная православная церковь на территории Украины. Провозглашена 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. Статус автокефальной церкви получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей соответствующий томос и включил в свой диптих. Создание и статус церкви вызвали конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами (к последнему относится Украинская православная церковь (УПЦ (МП)).

ПЦУ РКН Роскомнадзор УПЦ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 9 января

Правительство РФ отнесло алкогольные мороженое и десерты к спиртному

Правительство РФ отнесло алкогольные мороженое и десерты к спиртному

Почти 170 случаев утечек персональных данных россиян зафиксированы в 2023 году

Военная операция на Украине

В результате обстрела курского села погибла женщина

Три человека пострадали в результате атаки дронов на объект ТЭК в Орле

Недружественному бизнесу условия "билета на выход" менять пока не будут

Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле

Число российских лиц под санкциями выросло более чем вдвое за 2023 год

Жители двух районов Крыма частично остались без света, воды и тепла

Экс-глава ЮКОСа Ходорковский вновь объявлен в розыск в России

Экс-глава ЮКОСа Ходорковский вновь объявлен в розыск в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });