Река Тобол у Кургана поднялась на 7 см за 12 часов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 12 часов вырос на 7 см, сообщает мэрия.

"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на (...) 13 апреля 2024 года составляет 416 см (над "нулем поста"). Изменение за 12 часов - плюс 7 см", - говорится в сообщении.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

В Кургане укрепляют и поднимают дамбу мешками с песком и грунтом. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км.