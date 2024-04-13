Свыше 260 домов и 400 участков остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области подтопленными остаются 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"По состоянию на 13 апреля, подтопленными остаются в 12 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки освободились от воды 11 жилых домов и 20 приусадебных участков в четырех населенных пунктах (Усть-Уйское, Красный Октябрь, Казак-Кочердык, Мочалово) двух муниципальных округов (Целинный, Притобольный).

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 12 апреля, затопленными остаются 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе продолжает подниматься уровень реки Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану.

Эвакуированы порядка 7 тыс. человек, в пунктах временного размещения находится 867 человек, в том числе 301 ребенок.