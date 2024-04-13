Курган покинуло крайне мало жителей, несмотря на угрозу затопления части города

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о "крайне малом" количестве жителей Кургана, выехавших из возможных зон подтопления.

"Все дома, жилые микрорайоны и СНТ уже пройдены по несколько раз. Дано указание штаба осуществлять патрулирование этих территорий во избежание мародерства. Однако фактическое количество выехавших граждан пока крайне мало. Земляки. Речь идет о ваших жизни и безопасности, а также жизни и безопасности ваших друзей и родственников", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Шумков констатировал, что сверхнормативные сбросы воды (с водохранилищ - ИФ) пока не прекращаются, это может привести к затоплению правобережной части Кургана.

"Если они (сбросы воды - ИФ) не будут прекращены, вся эта постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Более того, в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны", - отметил губернатор.

По его данным, резкий подъем воды, по предварительному прогнозу Росгидромета, начнется в ближайшие несколько дней, и будет продолжаться также несколько дней, "в течение которых нам предстоит пережить непростую ситуацию".

"Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета, составит от 9 до 11 метров. Сейчас Тобол заливает пойму в Притобольном и Куртамышском округах, нередко меняя направление паводка и скорость, а значит, данные по уровню воды могут смещаться", - отметил Шумков, добавив, что ледовые заторы выше по течению реки могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны.

Как заявил губернатор, "мы все надеемся на то, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы помогут нам снизить общий приход объема воды ниже по течению".

Шумков еще раз призвал жителей области эвакуироваться сейчас, потому что "позднее вы можете не успеть по объективным причинам - от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок".

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень воды в реке Тобол. Вода движется к Притобольному, Кетовскому, Белозерскому районам области и Кургану. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

В Кургане мешками с песком и грунтом укрепляют и поднимают дамбу. Ее общая протяженность составляет порядка 30 км.