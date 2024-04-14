Количество затопленных паводком домов растет в Томской области

Спасатели эвакуируют жителей подтопленного поселка Эушта под Томском Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Паводковые воды захватывают новые территории в Томской области, в зоне затопления появились новые населенные пункты, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в воскресенье.

"В зоне затопления остаются: н.п. Вершинино - 66 приусадебных участков, 27 жилых домов; с. Батурино - 10 приусадебных участков, 3 жилых дома; н.п. Чёрная речка - 7 приусадебных участка, 3 жилых дома; СНТ Ягодка - 30 домов; СНТ Солнечное - 50 домов; СНТ Медведка - 5 участков; СНТ Озеро Долгое (с. Яр) - 20 домов", - говорится в сообщении.

Таким образом, число затопленных домов увеличилось за сутки со 110 до 133, в зону затопления попали деревня Черная речка и СНТ Озеро Долгое.

Пресс-служба также сообщает, что на контроле ведомства находятся два перелива автодорог в Томском районе: Казанка - Батурино (протяженностью 400 м, глубиной 40 см) и Вершинино - Яр (протяженностью 200 м, глубиной 25 см).

Отмечается, что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Как сообщалось, воды реки Томи подтопили дома и приусадебные участки в Томском районе Томской области, спасатели эвакуируют жителей села Вершинино. В границах Заречного и Спасского сельских поселений Томского района ввели режим ЧС.