Превентивная эвакуация из-за паводка началась в нескольких курганских селах

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Паводковые воды заходят на улицы трех сел Притобольного муниципального округа Курганской области, власть призывает жителей эвакуироваться, сообщается в телеграм-канале окружной администрации.

"Внимание жителей с. Межборное, с. Утятское, с. Нагорское! В настоящее время идет превентивная эвакуация, т.к. вода уже заходит на улицы. Незамедлительно эвакуируйтесь! Не ждите, когда вода подойдёт к вашим домам!" - говорится в сообщении.

Также власти призывают жителей с. Плотниково, с. Ялым, с. Нижнеберезово, д. Подгорная, п. Водный, с. Глядянское, д. Арсеновка, которые тоже находятся в зоне подтопления и затопления, эвакуироваться заранее.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. По состоянию на 13 апреля подтопленными в 12 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) остаются 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. За прошедшие сутки освободились от воды 11 жилых домов и 20 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 7 тыс. человек.