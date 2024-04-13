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Проезд машин закрыт на участках 11 дорог в Курганской области из-за паводка

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - На 11 автомобильных дорогах Курганской области введены временные ограничения для движения машин из-за выхода воды на проезжую часть, сообщает в субботу управление Госавтоинспекции УМВД России по региону.

Ограничения введены на дорогах Целинного, Каргапольского, Звериноголовского, Мишкинского, Куртамышского и Шатровского муниципальных округов. На части закрытых участках дорог действует лодочная переправа.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка.

По состоянию на 13 апреля подтопленными остаются в 12 населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском) 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. За прошедшие сутки освободились от воды 11 жилых домов и 20 приусадебных участков. Уже эвакуированы порядка 7 тыс. человек.

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