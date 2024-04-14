В селе Никольском под Оренбургом началась эвакуация в связи с подтоплением

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация началась в селе Никольское Оренбургского района Оренбургской области из-за подъема воды в реке Урал, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ в воскресенье.

"В селе Никольском начала прибывать вода, объявлена эвакуация, спасатели МЧС России вывозят людей", - говорится в сообщении.

Также в Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.

Кроме того, из Казани в Оренбург направлен дополнительный отряд спасателей из 52 человек. Также в группировку входит 10 единиц техники и шесть плавсредств. Спасатели обеспечены необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды, отмечается в сообщении.

В телеграм-канале администрации Оренбургского района также подтвердили, что идет эвакуация. "Уровень воды в Урале у Никольского растет, вода подтапливает домохозяйства", - говорится в ее комментарии под публикацией о ситуации с паводком.

Село Никольское расположено на берегу речки Крестовка, по состоянию на 2021 год там проживали свыше 1,1 тыс. человек.

Оренбургская область столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля здесь действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона, гидрологическая обстановка на реках стабилизируется.