Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В селе Никольском под Оренбургом началась эвакуация в связи с подтоплением

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация началась в селе Никольское Оренбургского района Оренбургской области из-за подъема воды в реке Урал, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ в воскресенье.

"В селе Никольском начала прибывать вода, объявлена эвакуация, спасатели МЧС России вывозят людей", - говорится в сообщении.

Также в Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.

Кроме того, из Казани в Оренбург направлен дополнительный отряд спасателей из 52 человек. Также в группировку входит 10 единиц техники и шесть плавсредств. Спасатели обеспечены необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды, отмечается в сообщении.

В телеграм-канале администрации Оренбургского района также подтвердили, что идет эвакуация. "Уровень воды в Урале у Никольского растет, вода подтапливает домохозяйства", - говорится в ее комментарии под публикацией о ситуации с паводком.

Село Никольское расположено на берегу речки Крестовка, по состоянию на 2021 год там проживали свыше 1,1 тыс. человек.

Оренбургская область столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля здесь действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона, гидрологическая обстановка на реках стабилизируется.

Хроника 30 марта – 14 апреля 2024 годаПаводок в России
Никольское Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Сложная ситуация с подъемом воды в Кургане ожидается этой ночью

МИД РФ призвал все стороны к сдержанности в связи с ударом по территории Израиля

Паводок в России

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см
Паводок в России

На реке Тобол возник риск затора из-за смытого моста, который несет к Кургану

Уровень реки Урал в Орске упал ниже критического уровня

Паводок в России

Власти сообщили о стабилизации паводковой обстановки в Оренбуржье

Минобороны РФ заявило о ликвидации 10 дронов ВСУ над Краснодарским краем

Уровень реки Урал у Оренбурга стал снижаться

Уровень реки Урал у Оренбурга стал снижаться

Река Тобол у Кургана поднялась за сутки на 75 см

Паводок в России

Количество затопленных паводком домов растет в Томской области

Количество затопленных паводком домов растет в Томской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });