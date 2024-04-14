Пострадавшим от паводка жителям СНТ в Оренбуржье планируют выплатить компенсации

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области будут включать пострадавшие от паводка дома в дачных массивах в перечень для выплат компенсаций, сообщается в телеграм-канале правительства региона в воскресенье.

"В указ (определяющий границы зоны ЧС - ИФ) вносятся дополнения в зависимости от изменения ситуации. Если какие-либо территории не были первоначально включены в этот документ, но фактически были подтоплены, они будут учтены в новой редакции указа. Это касается не только отдельных улиц в населенных пунктах, но и дачных массивов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по уничтоженному или пострадавшему жилью в СНТ от жителей поступает много вопросов. Людей интересует, получат ли они помощь, если не были зарегистрированы в СНТ, а также если дом не успели узаконить.

В сообщении говорится, что если семья фактически проживала в доме на территории СНТ постоянно, но зарегистрирована в другом месте, то муниципальная комиссия устанавливает факт проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации.

Во внимание принимаются следующие критерии: регистрация по месту жительства либо по месту пребывания в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, наличие договора аренды или договора социального найма жилого помещения.

"Также подтвердить проживание можно справкой с места работы или учебы, медицинской организации. Свидетельствует об этом и документ об оказании медицинских, образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи", - отмечает пресс-служба.

Если таких документов у пострадавших нет, то им рекомендуют обратиться в Государственное юридическое бюро Оренбургской области.

Пресс-служба напоминает, что пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. руб. (эти деньги положены каждому члену семьи). Те, кто потерял имущество первой необходимости, получат финансовую помощь от 50 до 100 тыс. руб. на человека.

По данным на воскресенье, оренбуржцы подали более 290 тыс. заявлений на выплаты в связи с паводком. В отношении почти 11,4 тыс. человек приняты решения о назначении единовременной матпомощи в размере 20 тыс. руб. Еще более 120 жителям одобрена выплата в размере 50 тыс. руб. в качестве компенсации в связи с утратой имущества первой необходимости. Деньги зачислены на счета по более чем 9,2 тыс. заявлениям на сумму 187,38 млн руб.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.