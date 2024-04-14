В Тюменской области решили взрывать лед на реке Ишим

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты в понедельник начнут взрывать лед на реке Ишим в Тюменской области, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Уже вниз по течению к городу Ишим, по территории Ишимского района река поднимается, но, к сожалению, очень много льда. Видны большие куски, цельные, лед еще не везде черный, то есть он толстый, пока плохо ломается. Мы понимаем, что при подъеме воды движение льда будет более интенсивное. Сейчас задача принять все меры для того, чтобы этот лед пропустить мимо города Ишима. Поэтому сегодня на заседании областной КЧС мы приняли решение о необходимости проведения взрывных работ на реке Ишим чуть ниже города Ишима", - сказал Моор в видео, размещенном в его телеграм-канале.

По его словам, работы начнутся завтра.

"Сколько времени это займет - может, день, может быть, два. Все будет зависеть от того, какие будут результаты, и с какой скоростью лед будет проходить мимо города", - добавил губернатор.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим.

Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией.