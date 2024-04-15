Власти Тюменской области не исключили принудительной эвакуации жителей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области рассматривают вопрос введения принудительной эвакуации жителей с подтапливаемых территорий, сообщил глава региона Александр Моор в понедельник.

"Рассматриваем принудительную эвакуацию, за ее (отказ) возможен административный штраф", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что власти предпримут все меры, чтобы эвакуировать людей.

"До большой воды остается два-три дня в первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном. А дальше по течению от села Казанки до Ишима четыре-пять дней и дальше до следующего населенного пункта - села Абатского - еще четыре-пять дней", - сказал Моор.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. Пик паводка ожидается 23-25 апреля. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек.