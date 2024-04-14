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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Жителей двух деревень в Тюменской области начали эвакуировать из-за паводка

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Жителей двух деревень в Ишимском районе Тюменской области переселяют в пункты временного размещения, сообщает информационный центр правительства региона в воскресенье.

"Жителей деревень Лайкова и Бутырки Ишимского района сегодня переселяют в пункты временного размещения в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что населенные пункты находятся в пойме реки Ишим.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим.

Тюменская область
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