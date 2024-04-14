Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Семьям школьников в Оренбуржье пообещали сертификаты на 7 тысяч рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сертификаты на семь тысяч рублей получат семьи школьников, пострадавших от затопления домов паводковыми водами в Оренбургской области, сообщил журналистам губернатор региона Денис Паслер в воскресенье.

В РоссииВолна паводка начала перемещаться на юго-запад ОренбуржьяЧитать подробнее

По его словам, поддержка будет осуществляться из средств благотворительных взносов, поступивших на счет Российского Красного Креста.

"Сегодня уже переданы сертификаты директорам школ, которые общались с семьями, кому нужна эта помощь", - сказал Паслер. В понедельник школы планируют передать сертификаты родителям в Орске, чтобы они использовали их для приобретения школьных принадлежностей и формы. Номинал сертификата - семь тысяч рублей на каждого ребенка, сообщил губернатор. Аналогичную форму поддержки планируется реализовать и в Оренбурге.

Также журналисты спросили главу региона о прохождении волны паводка в Илекском районе. Паслер сообщил, что пик паводка на этой территории, по предварительным данным, придется на период с 17 по 19 апреля.

Отвечая на вопрос журналистов об интенсивности паводка в этой части, губернатор отметил, что она зависит от возможности растекания реки Урал по пойме. Кроме того, на более благоприятное прохождение паводка может оказать влияние совместное с Уралом снижение уровня воды в реке Илек. "Также это зависит от подпора реки Сакмары за Оренбургом", - сказал Паслер.

Вечером в воскресенье администрация Кувандыкского городского округа (находится восточнее Оренбурга) в своем телеграм-канале сообщила, что Сакмара за день прибавила уровень воды на 3 см: в районе города Кувандыка - 460 см, в районе села Большое Чураево - 609 см.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

Наиболее серьезно пострадали Оренбург и Орск.

Хроника 30 марта – 14 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область Денис Паслер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 14 апреля

Паводок в России

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась за два часа на 18 см

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась за два часа на 18 см

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

В Совбезе РФ заявили, что компьютерные атаки на объекты РФ организует Запад

Паводок в России

Волна паводка начала перемещаться на юго-запад Оренбуржья

Паводок в России

Сложная ситуация с подъемом воды в Кургане ожидается этой ночью

МИД РФ призвал все стороны к сдержанности в связи с ударом по территории Израиля

Паводок в России

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см

Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа на 28 см
Паводок в России

На реке Тобол возник риск затора из-за смытого моста, который несет к Кургану

Уровень реки Урал в Орске упал ниже критического уровня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });