Волна паводка начала перемещаться на юго-запад Оренбуржья

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал и ее притоках поднимается рядом с населенными пунктами Илекского района, сообщается в телеграм-канале администрации района в воскресенье.

Так, по состоянию на 18:00 (16:00 по московскому времени) река Урал вышла из берегов в селе Подстепки, подъем воды составил 10 см.

"Всем жителям села предложено покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, уровень воды в реке Урал в селе Нижнеозерное начиная с 9:00 воскресенья повысился на 23 см.

Подъем уровня воды у дамбы села Сладково с 9:00 составляет 25 см, а в озере Пряничное у села Мухраново - 31 см.

Уровень реки в райцентре - селе Илек - с понедельника, 8 апреля, держится на опасной отметке 892 см, изменений не произошло.

Река Илек в селе Озерки пока остается на уровне 600 см.

Ранее губернатор региона Денис Паслер сообщал, что после центральной и восточной части региона талые воды потекут в западную часть области. По прогнозам властей, нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

В течение текущей недели в рамках подготовки к ухудшению ситуации с половодьем в Илеке увеличивали дамбу до 11 метров.

В воскресенье в Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба. В Оренбургском районе вода добралась уже до села Никольское (западнее Оренбурга), там подтопило, по последним данным, 156 домов.

Илекский район расположен на юго-западе области, в западной части Урало-Илекского междуречья и на правобережье Урала до его водораздела с рекой Кинделей. Район граничит на западе - с Ташлинским районом, на востоке - с Оренбургским и Соль-Илецким районами, на севере - с Новосергиевским и Переволоцким, на юге - с Западно-Казахстанской областью республики Казахстан. Илекский район включает 15 муниципальных образований с населением более 25,8 тыс. человек, из которых почти 10,2 тыс. человек проживают в административном центре - селе Илек (128 к западу от Оренбурга).

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.