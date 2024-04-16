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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Жителей поселка под Орском эвакуируют из-за перелива воды через дамбу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация объявлена в поселке Тукай в городском округе Орск Оренбургской области из-за угрозы подтопления, сообщает администрация Орска.

"На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай. Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация", - говорится в сообщении.

Жителей примут пункты временного размещения на базе двух школ, для перевозки в ПВР организованы муниципальные автобусы.

В РоссииПочти 14,5 тыс. домов подтопило из-за паводка в ОренбуржьеЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что, по данным на вторник, в Орске остаются подтопленными более 3 тыс. домов. Половина - также более 3 тыс. домов - освободились от воды. Уровень воды в реке Урал продолжает активно снижаться

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

Наиболее серьезно пострадали Оренбург и Орск.

В настоящее время волна паводка идет на юго-запад Оренбуржья, в сторону Илекского района.

Наводнение в Орске

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Хроника 30 марта – 16 апреля 2024 годаПаводок в России
Орск Урал Тукай
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