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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 685 см

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - До 685 см повысился уровень воды в реке Тобол близ Кургана, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

Эти данные опубликованы на 16:00 понедельника по местному времени (14:00 по Москве). За последние два часа рост уровня воды составил 12 см.

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

Ранее сообщалось, что вода уже перешла дорогу на Нижнюю Утятку, перелилась через Малочаусовский мост, затопила дачи и дома в СНТ "Просвещенец", СНТ "Корвет", подходит к микрорайонам Черемухово, Осиновке, Старокомогоровке, Смолино; есть угроза затопления правобережных СНТ.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в Тоболе у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Хроника 30 марта – 15 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
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