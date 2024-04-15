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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Кургане прогнозируют дальнейший подъем воды в Тоболе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ученые составили прогноз по развитию паводка на территории Курганской области в ближайшие три дня, сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"15-18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 см) и опасного явления (850 см), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц", - говорится в сообщении.

Также ожидается затопление населенных пунктов и сельхозугодий в Притобольном, Кетовском, Белозерском муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что в районе Кургана уровень воды, по состоянию на утро понедельника, поднялся до 646 см. Кроме этого, поднимается вода в поселках Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Бараба.

Хроника 30 марта – 15 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Курганская область Тобол
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