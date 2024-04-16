Жителей деревень эвакуируют из зон паводка в одном из округов Курганской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В 21 населенном пункте Белозерского округа Курганской области объявлена эвакуация в связи с паводком, сообщает администрация муниципалитета в своем телеграм-канале во вторник.

"Объявлена эвакуация. Жителям населенных пунктов зоны риска подтопления необходимо незамедлительно собрать все документы, ценные вещи, телефоны, зарядные устройства, аптечку, одежду и обувь по сезону. Мебель и технику поднять на чердаки или вывезти в неподтопляемое место. Не оставляйте домашних животных", - говорится в сообщении.

Власти напоминают, что в зоне риска подтопления в Белозерском округе находятся населенные пункты Белозерское, Корюкина, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Большой Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское.

В округе развернуты пункты временного размещения. Правоохранительные органы и патрульные группы обеспечат охрану домов в зоне эвакуации, добавляет администрация.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.