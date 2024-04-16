Почти тысяча домов и участков подтоплены в Курганской области

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков, сообщает МЧС РФ.

Вблизи населенных пунктов Нагорское и Утятское очищен затор между опорами моста. В Кургане также продолжается расчистка заторов, говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Тобол интенсивно растет.

Накануне затопленными числились 309 жилых домов и 571 приусадебный участок в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский).

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка.