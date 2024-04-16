Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Вода в Тоболе у Кургана в ближайшие дни поднимется на высоту до 1 м

Вода в Тоболе у Кургана в ближайшие дни поднимется на высоту до 1 м
Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол у города Курган в ближайшие один-два дня вырастет еще на высоту до 1 метра, сообщает Главное управление МЧС РФ по Курганской области во вторник.

"В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у г. Курган и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25 (...) плюс 100 см", - говорится в сообщении.

В связи с этим ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайоны Тополя, Смолино, Черемухово, Осиновка, поселки Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка) и населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского округа, а также участка автомобильной дороги - шоссе им. Тюнина.

На остальных участках наблюдений продолжится спад весеннего половодья, сообщает ведомство. "Динамика изменения уровней в створах гидрологических постов на реках Миасс, Исеть составит от минус 20 до плюс 20 см. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений", - отмечается в сообщении.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Хроника 30 марта – 16 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган МЧС РФ Тобол Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Почти тысяча домов и участков подтоплены в Курганской области

Почти тысяча домов и участков подтоплены в Курганской области
Паводок в России

Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из-за "критического подъема воды"

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос до 742 см

Бастрыкин предложил расширить круг трудных детей, которые попадают в ЦВС

Бастрыкин предложил расширить круг трудных детей, которые попадают в ЦВС
Паводок в России

Уровень воды в Тоболе около Кургана вырос за сутки более чем на полтора метра

Уровень воды в Тоболе около Кургана вырос за сутки более чем на полтора метра
Паводок в России

В Кургане эвакуируют микрорайон Тополя из-за угрозы подтопления

Что произошло за день: понедельник, 15 апреля

Подросток-"зацепер" проехался на "Сапсане" из Москвы в Петербург

Паводок в России

Транзитный проезд через Курганскую область временно закроют из-за паводка

Режиссер Беркович и драматург Петрийчук попали в список террористов и экстремистов

Режиссер Беркович и драматург Петрийчук попали в список террористов и экстремистов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });