Вода в Тоболе у Кургана в ближайшие дни поднимется на высоту до 1 м

Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол у города Курган в ближайшие один-два дня вырастет еще на высоту до 1 метра, сообщает Главное управление МЧС РФ по Курганской области во вторник.

"В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у г. Курган и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25 (...) плюс 100 см", - говорится в сообщении.

В связи с этим ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайоны Тополя, Смолино, Черемухово, Осиновка, поселки Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка) и населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского округа, а также участка автомобильной дороги - шоссе им. Тюнина.

На остальных участках наблюдений продолжится спад весеннего половодья, сообщает ведомство. "Динамика изменения уровней в створах гидрологических постов на реках Миасс, Исеть составит от минус 20 до плюс 20 см. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений", - отмечается в сообщении.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.