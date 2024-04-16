Суд запретил австрийской OMV вести спор с "Газпромом" в международном арбитраже

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск "Газпрома", который просил запретить австрийской OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.

Как говорится в картотеке дел, иск удовлетворен полностью. "Газпром" также требовал присуждения денежных средств в случае неисполнения запрета.

В качестве заинтересованного лица картотека упоминает также компанию Gazprom Sakhalin Holdings B.V.

OMV является многолетним импортером российского газа, а также участником совместного с "Газпромом" и германской Wintershall Dea предприятия по разработке Южно-Русского месторождения в ЯНАО - "Севернефтегазпром".