Российский суд запретил OMV судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт" о запрете OMV Gas Marketing and Trading GmbH продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сказано в арбитражной картотеке.

Также "Газпром экспорт" просил суд назначить взыскание с OMV денежных средств на случай неисполнения судебного акта.

По заявлению компаний группы "Газпром", российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

В апреле Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску ПАО "Газпром" запретил OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты с присуждением денежной санкции в случае неисполнения запрета. Подробности решения не были опубликованы, так как суд по обращению сторон решил рассматривать дело в закрытом режиме.