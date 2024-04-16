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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

Подносова отметила, что для снятия моратория на казнь потребуется менять Конституцию

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Снятие моратория на смертную казнь – это вопрос изменения Конституции, заявила кандидат в председатели Верховного суда РФ Ирина Подносова.

"Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия (законодателей - ИФ). Судьи – правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем и исполнять", - сказала Подносова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, где рассматривалась ее кандидатура на должность председателя ВС РФ.

При этом, по ее словам, ее личное мнение совпадает с мнением бывшего председателя ВС Вячеслава Лебедева. Последний, в свою очередь, ранее высказывался о невозможности возвращения применения смертной казни.

Отвечая на вопросы сенаторов, Подносова сообщила, что Верховный суд продолжит работу по гуманизации уголовного законодательства. "Принцип гуманизма прописан в Конституции наравне с другими принципами. Гуманизация уголовного законодательства всегда поддерживалась в практике Верховного суда. Конечно, Верховный суд будет продолжать работу в этом направлении", - сказала она.

Подносова отметила, что в Госдуме находятся два законопроекта, один из которых уже прошел первое чтение, а второй на рассмотрении.

"В первом случае речь идет о рассмотрении ходатайств об освобождении от наказания лиц в связи с болезнью и об исполнении постановления судов об освобождении тяжелобольных больных осужденных. Второй законопроект касается ограничения в применении мер пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин имеющих малолетних детей и тоже лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями", - сказала Подносова.

Она отметила, что Верховный суд всегда поддерживал альтернативные лишению свободы меры наказания.

ВС РФ Ирина Подносова
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