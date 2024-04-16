Профильный комитет Совфеда рекомендовал назначить Подносову главой Верховного суда

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству - профильный комитет - рекомендовал сенаторам назначить Ирину Подносову председателем Верховного суда России. Это решение комитет принял при предварительном рассмотрении ее кандидатуры.

На этом заседании и.о. председателя Верховного суда России Петр Серков напомнил, что Подносова не является новичком в судебной системе и прошла все ее ступени.

"Я бы просил поддержать кандидатуру. По крайней мере в Верховном суде настроения весьма и весьма оптимистичны, когда все узнали, что Ирина Леонидовна приняла такое решение", - сказал он.

Глава Совета судей Виктор Момотов и председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России Николай Тимошин также выступили за назначение Подносовой руководителем Верховного суда России, отметив, что она достойно справится с работой.

"Она была председателем Совета судей, значит, изнутри знает все проблемы, которые характерны для судейского сообщества. Но я хотел бы обратить внимание на ее личные качества - она доброжелательна, она умеет слушать, умеет принимать принципиально жесткую позицию. Закон рождается в процессе применении права и очень важно для председателя Верховного суда РФ формулировать векторы развития правоохранительной практики, и она способна к этому", - сказал Момотов.

Совет Федерации обсудит этот вопрос 17 апреля.

Конкурс на должность председателя ВС был объявлен 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с лета 1989 года. Зампред ВС - руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - единственная, кто подал заявление на занятие ставшей вакантной должности.

Председатель Верховного суда назначается Советом Федерации на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

ВККС 1 апреля рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность председателя ВС, а 9 апреля президент Владимир Путин внес соответствующее представление в Совфед.

Как сказано на сайте ВС, Подносова получила юридическое образование в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете имени Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области. В июне 2020 года она была назначена на должность зампреда ВС - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Входит в Президиум Верховного суда.