Жителей трех деревень под Ишимом в Тюменской области эвакуируют из-за паводка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация жителей трех населенных пунктов проводится во вторник в Ишимском районе Тюменской области из-за подъема реки Ишим, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Эвакуация населения в пункты временного размещения начнется в 17:00 по местному времени (15:00 по Москве - ИФ) в деревнях Кошарагай, Большой Остров, Налимова", - говорится в сообщении.

Жителям необходимо взять документы, вещи, лекарства.

Ранее глава региона Александр Моор сообщил, что из-за подъема уровня воды в реках возможен прорыв дамб или перелив через них.

В связи с этим во вторник начинается срочная эвакуация населения с подтопляемых территорий.

16 апреля уровень воды в Ишиме у села Ильинка в Казанском районе превысил критическую отметку в 800 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС - более 12 тыс. человек, готовы свыше 2,6 тыс. единиц техники.