Тюменский губернатор предупредил о растущей вероятности прорыва дамб в регионе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области из-за подъема уровня воды в реках возможен прорыв дамб, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале во вторник.

"Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что в связи с этим начинается срочная эвакуация населения с подтопляемых территорий.

"Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место к родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым", - отметил губернатор.

По его словам, специалисты заблаговременно обошли все дома на территориях, которым грозит большая вода. "Оповестили лично каждого. Вы все знаете об опасности", - написал губернатор.

Он добавил, что горячая линия 122 со вторника начинает работу в круглосуточном режиме. "Ситуация очень серьезная. Наша главная задача - сохранить ваши жизни", - сказал губернатор.

Во вторник уровень воды в Ишиме у села Ильинка в Казанском районе превысил критическую отметку в 800 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек.