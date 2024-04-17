Объявлена эвакуация жителей двух деревень в Тюменской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Предупредительная эвакуация из-за разлива реки Ишим объявлена в среду в двух населенных пунктах Викуловского района Тюменской области, сообщил в своем телеграм-канале глава района Андрей Лотов.

"В связи с повышением уровня воды в реке Ишим существует реальная угроза подтопления деревень Заборка и Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения. Решением комиссии по ЧС с 17 апреля в этих деревнях объявлена предупредительная эвакуация", - написал Лотов.

Он также подчеркнул, что жителям этих деревень необходимо взять с собой документы, ценные вещи, предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что 16 апреля уровень воды в реке Ишиме у села Ильинка в Казанском районе превысил критическую отметку в 800 см

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС - более 12 тыс. человек, готовы свыше 2,6 тыс. единиц техники.