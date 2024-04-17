Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Объявлена эвакуация жителей двух деревень в Тюменской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Предупредительная эвакуация из-за разлива реки Ишим объявлена в среду в двух населенных пунктах Викуловского района Тюменской области, сообщил в своем телеграм-канале глава района Андрей Лотов.

"В связи с повышением уровня воды в реке Ишим существует реальная угроза подтопления деревень Заборка и Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения. Решением комиссии по ЧС с 17 апреля в этих деревнях объявлена предупредительная эвакуация", - написал Лотов.

Он также подчеркнул, что жителям этих деревень необходимо взять с собой документы, ценные вещи, предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что 16 апреля уровень воды в реке Ишиме у села Ильинка в Казанском районе превысил критическую отметку в 800 см

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС - более 12 тыс. человек, готовы свыше 2,6 тыс. единиц техники.

Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Андрей Лотов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Паводок в России

Уровень реки Тобол у Кургана вырос еще на 15 см

Уровень реки Тобол у Кургана вырос еще на 15 см

В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за роста акцизов

Роскомнадзор заблокировал сайты облачного сервиса Amazon и компании GoDaddy

Роскомнадзор заблокировал сайты облачного сервиса Amazon и компании GoDaddy
Паводок в России

В Кургане вода в реке Тобол поднялась на 20 см - до 794 см

Что произошло за день: вторник, 16 апреля

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Командир "Ахмата" Алаудинов стал замначальника политуправления Минобороны РФ

АСВ через суд хочет получить от Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви"

"Полюс" продал россыпные активы

В Банке России допустили ускорение роста российской экономики в I квартале

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });