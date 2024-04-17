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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:07

Совфед обсудит вопрос о назначении Подносовой председателем Верховного суда РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ.

Накануне Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству предварительно обсудил ее кандидатуру и рекомендовал верхней палате парламента назначить Подносову на этот пост.

Конкурс на должность председателя ВС РФ был объявлен 1 марта после кончины бывшего главы суда Вячеслава Лебедева 23 февраля в результате продолжительной болезни. Зампред ВС РФ - руководитель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - единственная, кто подал заявление на занятие ставшей вакантной должности.

Председатель ВС РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

ВККС 1 апреля рекомендовала Подносову в качестве кандидата на должность председателя ВС, а 9 апреля президент РФ внес соответствующее представление в Совфед.

Согласно материалам, озвученным на заседании ВККС, Подносова более 48 лет работает в судебной системе, она высококвалифицированный юрист, обладающий необходимыми профессиональными и моральными качествами для работы в качестве председателя ВС.

Как сообщается на сайте Верховного суда, Подносова получила юридическое образование в 1970-1975 году в Ленинградском государственном университете им. Жданова. В судебной системе начала работать в 1990 году в должности судьи Лужского городского суда Ленинградской области.

В июне 2020 года была назначена на должность зампреда ВС РФ - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам. Входит в Президиум ВС.

Совфед Ирина Подносова Верховный суд
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