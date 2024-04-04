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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Что произошло за день: четверг, 4 апреля

Задержание еще трех человек в связи с терактом в Crocus, режим ЧС в Оренбургской области, отмена выпускных экзаменов для школьников с приграничных территорий Белгородской области

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ заявила о задержании в связи с терактом в Crocus City Hall еще трех человек в Москве, Екатеринбурге и Омске. По данным спецслужбы, двое задержанных - выходцы из центральноазиатского региона, еще один - гражданин России.

- Арестован руководитель одного из подразделений "Лукойла" Алексей Степанов. Ему предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ).

- Комиссия при президенте РФ рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность главы ВС РФ.

- Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы экономика России будет испытывать дефицит кадров. Президент РФ отметил необходимость повысить производительность труда, модернизировать отрасли экономики с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов.

- Режим ЧС введен в Оренбургской области из-за паводка.

- Выпускники школ на приграничных территориях Белгородской области освобождены от сдачи экзаменов. Они смогут поступить в вузы по результатам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

- Генпрокуратура РФ опровергла сообщения о приостановке работы предприятий "Макфы". По ее данным, компания продолжает функционировать, а принятые обеспечительные меры не влияют на выплату зарплаты.

- Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок - до дальнейшего уведомления.

- Международный олимпийский комитет запретил российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву участвовать в отборе на ОИ.

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