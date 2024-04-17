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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:45

Жителей 46 улиц курганского Кетово ночью эвакуировали

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Жителей 46 улиц села Кетово Кетовского района Курганской области эвакуировали минувшей ночью из-за затопления, сообщает правительство региона.

"Вследствие резкого подъёма воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 8:00 (местное время) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 м 36 см", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что уровень воды в районе Кургана продолжает расти. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться, в том числе жителям нижней части села Кетово.

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В свою очередь администрация Кургана в своем телеграм-канале добавляет, что вода продолжает заходить в микрорайон Тополя, уже подступает к школе. Жителям необходимо срочно эвакуироваться.

"Также продолжается эвакуация микрорайонов Челноково, близлежащих СНТ, микрорайонов Храпово и Затобольный. Вода перешла дорогу на Челноково, затоплен ряд СНТ", - сообщает мэрия.

Как сообщалось, по данным на 8:00 по местному времени уровень воды в Тоболе в Кургане составил 865 см, преодолев отметку "опасного явления" (850 см).

По состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и город Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Кетово Курганская область Тобол Курган
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