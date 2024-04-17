Жителей 46 улиц курганского Кетово ночью эвакуировали

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Жителей 46 улиц села Кетово Кетовского района Курганской области эвакуировали минувшей ночью из-за затопления, сообщает правительство региона.

"Вследствие резкого подъёма воды в Кетово ночью проведена эвакуация жителей 46 улиц. По информации на 8:00 (местное время) уровень воды в Тоболе в районе Кетово составил 10 м 36 см", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что уровень воды в районе Кургана продолжает расти. Жителям подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа необходимо незамедлительно эвакуироваться, в том числе жителям нижней части села Кетово.

В свою очередь администрация Кургана в своем телеграм-канале добавляет, что вода продолжает заходить в микрорайон Тополя, уже подступает к школе. Жителям необходимо срочно эвакуироваться.

"Также продолжается эвакуация микрорайонов Челноково, близлежащих СНТ, микрорайонов Храпово и Затобольный. Вода перешла дорогу на Челноково, затоплен ряд СНТ", - сообщает мэрия.

Как сообщалось, по данным на 8:00 по местному времени уровень воды в Тоболе в Кургане составил 865 см, преодолев отметку "опасного явления" (850 см).

По состоянию на 17 апреля, остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и город Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.