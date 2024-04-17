В Курганской области из зоны паводка эвакуированы 13,5 тыс. человек

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более 13,5 тыс. жителей Курганской области эвакуированы из зоны подтоплений, сообщает правительство региона.

"По данным на 8:00 на 17 апреля эвакуированы 13 567 человек из населённых пунктов, куда уже пришла вода, и населённых пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.

Большинство эвакуированных разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развёрнуты пункты временного размещения (ПВР).

"В ПВР с учётом размещённых в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 931 человек, в том числе 200 детей", - добавляет правительство.

Эвакуация с территорий, находящихся в зоне риска подтопления и затопления, продолжается.

Как сообщалось, по состоянию на 17 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.