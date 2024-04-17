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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:45

В Курганской области из зоны паводка эвакуированы 13,5 тыс. человек

В Курганской области из зоны паводка эвакуированы 13,5 тыс. человек
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более 13,5 тыс. жителей Курганской области эвакуированы из зоны подтоплений, сообщает правительство региона.

"По данным на 8:00 на 17 апреля эвакуированы 13 567 человек из населённых пунктов, куда уже пришла вода, и населённых пунктов в зоне риска подтопления", - говорится в сообщении.

Большинство эвакуированных разместились у родственников. Для тех, кому негде переждать паводок, развёрнуты пункты временного размещения (ПВР).

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"В ПВР с учётом размещённых в медучреждениях маломобильных граждан и граждан, нуждающихся в уходе, находится 931 человек, в том числе 200 детей", - добавляет правительство.

Эвакуация с территорий, находящихся в зоне риска подтопления и затопления, продолжается.

Как сообщалось, по состоянию на 17 апреля остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
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Курганская область Курган
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