РФ внесла в стоп-лист 235 граждан Австралии

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 235 граждан Австралии, заявили в среду в МИД РФ.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что "в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии" въезд на территорию РФ "на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев из числа депутатов муниципальных собраний, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

Список подпавших под ограничения австралийцев опубликован на сайте МИД России.