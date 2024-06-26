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РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции

РФ внесла в стоп-лист 27 австралийцев и 36 новозеландцев в ответ на санкции
Настольные флаги Новой Зеландии и Австралии
Фото: MicroStockHub via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия закрывает въезд в страну еще для 27 австралийцев, в их числе бывшие политические деятели, руководители австралийских компаний, общественные деятели, сообщает МИД РФ.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев из числа бывших политических деятелей, руководителей австралийских компаний, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - отмечают на Смоленской площади.

В списке тех, кому запрещен въезд, экс-премьеры Австралии Джон Говард и Тони Эбботт, экс-посол Австралии в Москве Роберт Тайсон.

В апреле Россия внесла в стоп-лист 235 граждан Австралии.

Позднее в среду министерство иностранных дел РФ заявило, что "в ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии", въезд в РФ "на бессрочной основе закрывается дополнительно для 36 новозеландцев из числа политических деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня".

"С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает принимать новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

МД РФ Австралия
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