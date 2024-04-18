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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Арестован фигурант дела о подрыве экс-сотрудника СБУ Прозорова

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Владимира Головченко – фигуранта уголовного дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в российской столице, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В отношении Головченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня 2024 года", - сообщили в суде в четверг.

Головченко вменяется покушение на убийство (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 105 УК РФ). Как стало известно в ходе заседания, фигурант признал вину.

Как сообщалось, 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве произошел взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, находящегося в собственности бывшего сотрудника СБУ Прозорова, который переехал в Россию. Последний получил ранение, также были повреждены стоявшие рядом автомобили.

По данным ФСБ РФ, покушение было осуществлено агентом украинской спецслужбы по указанию руководителя ведомства Василия Малюка.

Взрывчатка, составляющие которой были закамуфлированы в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, были переданы агенту СБУ в Москве через Польшу и Литву.

По делу, как следовало из сообщений ФСБ, были задержаны два человека.

Прозоров был сотрудником СБУ с 1999 по 2018 год. В 2019 году на пресс-конференции в Москве Прозоров заявлял, что Украина ответственна за катастрофу малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH-17, и причастна к убийствам командиров Донецкой народной республики. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными спецслужбами.

В СБУ признали, что Прозоров действительно был их сотрудником, но отмечали, что его уволили по служебному несоответствию.

Москва СБУ Василий Прозоров Владимир Головченко
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