"Роснано" просит суд признать переоценку внешнего финансирования в 2016-17 годах

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - АО "Роснано" 27 февраля подало заявление в Арбитражный суд Москвы, привлекая в качестве третьих лиц Минфин, Минэкономразвития и "ВЭБ.РФ", говорится в данных картотеки арбитражных дел.

Ближайшее заседание по делу состоится 17 апреля.

В самом заявлении не указана суть претензий компании, однако "Роснано" просило провести судебное заседание в закрытом режиме. Суд не удовлетворил это ходатайство компании.

Источник, близкий к компании, сообщил "Интерфаксу", что заявление подано с целью признания изменения учетной политики, которое было осуществлено в 2016-2017 годах в условиях недостаточности имущества "Роснано". В результате переоценки обязательства "Роснано" были отнесены в ее капитал.

Компания с 2016 по 2020 год нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг "Роснано" достиг максимума за всю историю, отмечает источник.

"Проблемы и вопросы, накопившиеся за период существования "Роснано", столь остры, сложны и многослойны, что для оценки отдельных обстоятельств, повлекших финансовые последствия, просто необходимо привлечение независимой инстанции в лице суда. Подача заявления о признании финансирования, привлеченного под госгарантии, капиталом Роснано - вынужденная необходимость", - прокомментировал иск "Интерфаксу" представитель "Роснано".

Компания в октябре 2023 года сообщила в финансовом отчете о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государство не примет решений о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами. На конец I полугодия чистый долг составлял 95,56 млрд рублей, сообщалось в отчете.

По словам управляющего финансового директора "Роснано" Владислава Юнусова, в 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей - до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями.