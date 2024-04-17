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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Власти ХМАО предложили упростить приватизацию законсервированных нефтяных скважин

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные компании заинтересованы в приобретении законсервированных государственных скважин, которые располагаются на территории Ханты-Мансийского автономного округа, для этого необходимо изменение законодательства, сообщил директор окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов.

"Сейчас наши нефтяники, особенно независимые компании, очень активно используют такие механизмы - берут законсервированную 40-летнюю скважину, ее расконсервируют, переиспытывают, получают хороший дебит. При первоначальном дебите 40 лет назад, допустим, 1 тонна в сутки, сейчас скважина может давать 40 тонн в сутки", - сказал Филатов на Национальном нефтегазовом форуме.

По его словам, на территории ХМАО в настоящее время около 10 тысяч поисково-разведочных скважин, которые были построены в советское время и в постсоветское время, находящихся либо в стадии консервации, либо - ликвидации.

"Компании ставят запасы, делают открытия. Но проблема в том, что при запросе компаний на приобретение этих государственных скважин, законодательство этого сделать не позволяет. Возможна аренда, но нельзя приватизировать такую скважину", - отметил он.

ХМАО Сергей Филатов
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