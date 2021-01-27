Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Минприроды заявило о готовности исключить эко-экспертизу поисковых скважин в Арктике

Предлагается заменить ее согласительным процедурами и дополнительными природоохранными мерами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минприроды готово исключить эко-экспертизу поисковых скважин в Арктике, заменив дополнительными экологическими мерами, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании о проведении экологической экспертизы с компаниями-недропользователями.

"Полагаю возможным исключить проектную документацию в отношении строительства и реконструкции буровых скважин в Арктике с учетом замены данного инструмента согласительным процедурами и реализацией дополнительных мер по охране окружающей среды", - сказал Козлов.

В частности, предлагается ввести обязательное требование о наличии в проектной документации на геологическое изучение недр в разделе проектной документации "Мероприятия по охране окружающей среды" критериев и показателей допустимого воздействия на окружающую среду.

Среди предложений так оценка соответствия проектной документации требованиям природоохранного законодательства Росприроднадзором на этапах ее согласования и экспертизы согласно положениям закона "О недрах".

Также речь идет о необходимости провести инвентаризацию законсервированных и ликвидированных поисковых и разведочных скважин, вести учет и отчетность буровых работ и поисковых скважин, связанных с пользованием недрами, в рамках реестра объектов, оказывающих негативное воздействие.

Минприроды РФ Арктика

Новости

Совет Федерации ратифицировал соглашение с США о продлении СНВ-3

Пригожин задумал "размазать" Facebook в суде за блокировку его страниц

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Кремль пока не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

Умер актер Юрий Лахин

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

В РФ к уголовной ответственности привлекли 16 участников субботних акций

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');