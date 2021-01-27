Минприроды заявило о готовности исключить эко-экспертизу поисковых скважин в Арктике

Предлагается заменить ее согласительным процедурами и дополнительными природоохранными мерами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минприроды готово исключить эко-экспертизу поисковых скважин в Арктике, заменив дополнительными экологическими мерами, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании о проведении экологической экспертизы с компаниями-недропользователями.

"Полагаю возможным исключить проектную документацию в отношении строительства и реконструкции буровых скважин в Арктике с учетом замены данного инструмента согласительным процедурами и реализацией дополнительных мер по охране окружающей среды", - сказал Козлов.

В частности, предлагается ввести обязательное требование о наличии в проектной документации на геологическое изучение недр в разделе проектной документации "Мероприятия по охране окружающей среды" критериев и показателей допустимого воздействия на окружающую среду.

Среди предложений так оценка соответствия проектной документации требованиям природоохранного законодательства Росприроднадзором на этапах ее согласования и экспертизы согласно положениям закона "О недрах".

Также речь идет о необходимости провести инвентаризацию законсервированных и ликвидированных поисковых и разведочных скважин, вести учет и отчетность буровых работ и поисковых скважин, связанных с пользованием недрами, в рамках реестра объектов, оказывающих негативное воздействие.