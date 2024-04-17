Совет Федерации одобрил закон о новых акцизах на игристое вино

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал закон, который снижает темпы запланированного с 1 мая 2024 года повышения акцизов на игристые вина, включая российское шампанское, при этом модифицируется система взимания акцизов на крепленое вино и налоговых вычетов для российских производителей вин.

Так, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 года составит 119 рублей за 1 литр (ранее был запланирован рост до 141 рубля); с 1 января 2025 года - 124 рубля за 1 литр (ранее 147 рублей); с 1 января по 31 декабря 2026 года - 129 рублей за 1 литр (ранее 153 рубля).

По словам одного из авторов поправок - депутата Айрата Фаррахова, закон одновременно вводит использование коэффициента, который позволяет при исчислении акциза на реализованные вина, игристые вина, включая шампанское, изготовленное с использованием приобретенного у российского лица вина наливом, принимать к вычету суммы акцизов, уплаченных налогоплательщиком при приобретении таких виноматериалов, в повышенном размере.

"Также поправки подразумевают повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Проект поправок предлагает установить размеры коэффициентов, которые позволят сохранить эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного на территории РФ винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам на текущем уровне", - пояснял ранее депутат, представляя документ на комитете Госдумы по бюджету.

По словам депутата, предлагается установить в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина - 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре.

Таким образом, согласно одобренным поправкам, новая линейка акцизов на крепленое вино выглядит так: с 1 мая по 31 декабря 2024 году акциз на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом составит 141 руб. за 1 литр, в то время как ранее предполагалось, что с 1 мая акциз вырастет до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; с 1 января по 31 декабря 2025 года - 147 рублей за 1 литр (ранее 669 рублей); с 1 января по 31 декабря 2026 года - 153 рублей за 1 литр (ранее 696 рублей).

Фаррахов отметил, что по крепленому вину, соответственно, будет отменена обязанность по уплате авансового платежа при приобретении и ввозе спирта этилового для производства данного подакцизного товара, при этом будут установлены необходимые для такой отмены переходные положения.

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее отмечал, что ведомство поддерживает данные поправки, так как они позволят снизить финансовую нагрузку на производителей российского вина из российского винограда и дадут возможность не отвлекать оборотный капитал в случае, когда производится сначала виноматериал, а потом только российское вино из виноматериала.