Минфин предложил с лета повысить минимальную цену на водку до 299 руб. за 0,5 л

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, а также минимальные закупочные цены на этиловый спирт.

Согласно проекту приказа, размещенному на сайте проектов нормативных актов, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди - 403 рубля, коньяка - 556 рублей за 0,5 литра.

При индексации в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, предлагается включить ром, его минимальную стоимость намечено установить на уровне 403 рубля за 0,5 литра.

В настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди - 375 рублей, коньяка - 517 рублей.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту приказа, индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) и ростом затрат на производство алкогольной продукции.

"Так, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанному Минэкономразвития России, на конец 2023 года темпы инфляции составили 7,5%, при этом в 2024 году инфляция замедлится до 4,5%. Вместе с тем удорожание себестоимости алкогольной продукции произошло уже в 2023 году", - говорится в записке.

При разработке проекта приказа принимались во внимание и влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов. Ведомство отмечает и рост курса доллара к рублю.

"С учетом изложенного, предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 градусов с учетом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи (производство - опт - розница)", - считают авторы документа.

Согласно проекту, минимальная отпускная цена на бренди повышается с 289 до 311 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 304 до 327 рублей, на коньяк - соответственно отпускная с 397 до 427 рублей, оптовая с 419 до 450 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей предлагается на уровне 246 рублей (229 рублей в настоящее время), оптовая - 256 рублей (238 рублей) за 0,5 литра.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года - на шампанское.

Еще одним проектом приказа Минфин предлагает повысить минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, до 73 рублей с 68 рублей за 1 литр безводного спирта. Необходимость этого объясняется ростом затрат, уровнем инфляции.

Так, по данным Росстата, на которые ссылается ведомство, на конец февраля 2024 года по отношению к февралю 2023 года цены на грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом выросли на 37% и 10% соответственно.

Третьим проектом приказа Минфин предлагает повысить с 51 до 55 рублей минимальную закупочную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола).

Датой вступления всех приказов в силу предложено 1 июня 2024 года, но не ранее 10 дней после их официального опубликования.