Банк России отметил частое попадание в ДТП водителей с ОСАГО моложе 25 лет

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские водители с полисами ОСАГО возрастом до 25 лет попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем в среднем по рынку, согласно опубликованным Банком России ключевым фактам об ОСАГО.

Водители в возрасте от 25 до 40 лет попадают в дорожные аварии на 1% реже, чем в среднем по рынку, а в возрасте свыше 40 лет - на 34% реже, чем в среднем по рынку, приводит данные регулятор.

В основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физлиц. Их доля составляет 85%.

Типичный водитель, с точки зрения анализа договоров ОСАГО, - "это опытный водитель среднего и старшего возраста; доля водителей возрастом более 35 лет со стажем вождения более 10 лет составляет 58,6%", отмечает ЦБ.

Аварийность по легковым такси значительно выше, чем по обычным легковым машинам. Таксисты становятся виновниками аварий в 6,6 раза чаще, чем водители всех остальных легковых машин, а в сравнении с гражданами, которые управляют легковым автомобилем, используемым для личных целей, - в 7,4 раза чаще.

По полисам ОСАГО мультидрайв (с неограниченным допуском к управлению транспортным средством числа водителей - ИФ) аварийность на 90% выше, чем по договорам, где количество водителей ограничено.

В основном граждане водят безаварийно или с очень маленьким числом аварий. Значение коэффициента "бонус-малус" для таких граждан уменьшается с увеличением продолжительности периода безаварийного вождения, размер скидки при расчете премии по ОСАГО может достигать 54%.

"Высокоаварийные водители (в том числе те, которые стали виновниками трех и более аварий в последние несколько лет) получают значительную надбавку при расчете страховой премии. Таких водителей немного - около 0,8%, но они попадают в аварии в 2,6 раза чаще, чем в среднем по рынку", приводит данные ЦБ.

Ключевые факты об ОСАГО регулятор приводит на основании сведений по договорам "автогражданки", заключенным в период 2018-2023 годов, предоставленных Российским союзом автостраховщиков.