Число оформленных полисов ОСАГО для такси выросло на 39% в 2023 году

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Количество оформленных полисов ОСАГО для такси увеличилось на 39% в 2023 году по сравнению с 2022 годом и составило 248 тысяч. Такие данные приводит Банк России в "Обзоре показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве такси".

Позитивной динамике способствовало прежде всего вступление в силу закона о такси - теперь у водителя без специального полиса может быть приостановлено действие разрешения на перевозку пассажиров и багажа. "Тем не менее почти 113 тыс. водителей такси, данные о которых внесены в региональные реестры, не имели полиса ОСАГО с отметкой для такси" за прошлый год, отмечает регулятор.

Средняя стоимость полиса ОСАГО для такси составила 27,8 тыс. рублей, за год он подорожал на 5%. Количество страховых случаев в 2023 году по договорам ОСАГО для такси, заключенным годом ранее, уменьшилось на 10%. При этом частота страховых случаев по таким полисам в 6,6 раза выше, чем по полисам на другие легковые машины (в целом за период 2018-2022 годов - в семь раз выше).

Водители такси, работающие на личном или арендованном авто, управляют им намного аккуратнее и становятся виновниками аварий реже, чем водители таксопарков. Поэтому для страхователей - физических лиц полис обходится в среднем в 2 раза дешевле, чем для владельцев такси - юридических лиц.

Размер среднего возмещения по страховому случаю, произведенного в 2023 году, составил 83,7 тысячи рублей. При этом средняя выплата за вред, причиненный имуществу, составила 82,7 тысячи рублей, за вред, причиненный жизни и здоровью, - более 156 тысяч рублей.

По договорам ОСАГО для такси, заключенным в 2018-2022 годах, сумма страховых выплат превысила сумму страховых премий на 1 млрд рублей (на 6,5%). По таким полисам, оформленным в 2022 году, уже выплачено компенсаций в размере 83% от собранных премий (около 4 млрд рублей по 49 тыс. убытков. При этом еще не все убытки урегулированы). Большинство полисов, оформленных в 2023 году, продолжает действовать, по ним уже оплачено 25 тыс. убытков на сумму более 2 млрд рублей.