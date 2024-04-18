МВД опровергло массовые хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей

Паводок в Кургане Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что информация об участившихся хищениях имущества на подтопленных территориях в Курганской и Томской областях не соответствует действительности.

"В некоторых СМИ опубликованы сообщения о якобы многочисленных фактах хищения имущества на подтопленных территориях в Курганской и Томской областях. Данная информация не соответствует действительности", - написала Волк в своем телеграм-канале в четверг.

По ее данным, в Томской области подобные случаи не зарегистрированы, а в Курганской области в полицию поступило два сообщения о кражах, из которых подтвердилось одно. Подозреваемый в хищении из дома на подтопленной территории был задержан и по решению суда арестован на два месяца.

"Других обращений жителей регионов и представителей юридических лиц о хищениях имущества с подтопленных территорий в полицию не поступало", - подчеркнула представитель МВД.

Она призвала журналистов и блогеров "не распространять непроверенную информацию и не вводить в заблуждение читателей и зрителей", а за комментариями обращаться в пресс-службы региональных управлений МВД.