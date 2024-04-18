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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

МВД опровергло массовые хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей

МВД опровергло массовые хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей
Паводок в Кургане
Фото: Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что информация об участившихся хищениях имущества на подтопленных территориях в Курганской и Томской областях не соответствует действительности.

"В некоторых СМИ опубликованы сообщения о якобы многочисленных фактах хищения имущества на подтопленных территориях в Курганской и Томской областях. Данная информация не соответствует действительности", - написала Волк в своем телеграм-канале в четверг.

По ее данным, в Томской области подобные случаи не зарегистрированы, а в Курганской области в полицию поступило два сообщения о кражах, из которых подтвердилось одно. Подозреваемый в хищении из дома на подтопленной территории был задержан и по решению суда арестован на два месяца.

"Других обращений жителей регионов и представителей юридических лиц о хищениях имущества с подтопленных территорий в полицию не поступало", - подчеркнула представитель МВД.

Она призвала журналистов и блогеров "не распространять непроверенную информацию и не вводить в заблуждение читателей и зрителей", а за комментариями обращаться в пресс-службы региональных управлений МВД.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Ирина Волк МВД РФ Томская область Курганская область
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