Втрое выросло число подтопленных жилых домов в Курганской области

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области подтоплены более 2 тыс. жилых и свыше 3,3 тыс. дачных домов, сообщает МЧС России.

"В Курганской области растет уровень воды в реке Тобол. В областном центре преодолена опасная отметка, уровень достиг 968 сантиметров. Подтоплены: 2 090 жилых домов, 3 380 дачных домов, 5 низководных мостов, 8 участков автодорог", - говорится в сообщении.

Накануне были подтоплены в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2 тыс. 376 дачных домов, пять низководных мостов и девять участков автомобильных дорог. Более 14 тыс. жителей Курганской области эвакуированы.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Региональное управление МЧС сообщает, что подъем уровня воды в реке Тобол продолжится в ближайшие 1-2 дня в Курганской области, в связи с чем ожидается затопление домов и приусадебных участков в Кургане, Кетовском и Белозерском округах.

По прогнозу ведомства, в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского округа ожидается интенсивный рост уровня воды от 25 до 100 см.

Исходя из этого ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (СНТ Черемушки, Зеленый мыс, Луч, Газовик, ЖБИ-1, микрорайоны Тополя, Смолино, Челноково, поселки Затоболье, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка), населенные пункты Бараба, Лесниково, Шкодинское, Белый Яр, Костоусово, Передергина Кетовского округа, населенные пункты Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино Белозерского округа.

Продолжится подтопление микрорайонов Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Глинки, станции Камчиха в Кургане, сел Темляково, Лаптева, Крюково, Менщиково, Кетово Кетовского округа.

Пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни.