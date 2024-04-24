В Томском Колпашеве уровню воды в Оби осталось 4 см до опасной отметки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В границах Томской области уровень воды в Оби показал разнонаправленную динамику за минувшие сутки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У города Колпашево Обь повысилась на 18 см, до 819 см при опасной отметке 823 см.

В районе села Никольское, несмотря на снижение на 15 см, уровень воды находится на 996 см при опасном значении 864 см. На 3 см понизился уровень Оби у села Молчаново - до 872 см при опасной отметке 805 см.

На остальных пунктах наблюдения река, несмотря на повышение уровня воды, далека от опасных отметок.

Уровень воды в реке Томь в границах Томска незначительно повысился, но до опасных отметок еще далеко. Опасные отметки не достигнуты также на реках Чулым и Чая.

Губернатор Томской области Владимир Мазур написал в Telegram, что на Оби голова ледохода за сутки не продвинулась из-за похолодания и сейчас находится в районе населенного пункта Коломино Чаинского района. Подтоплений домов и дорог там нет.

"Ожидаем, что в ближайшее время ледоход на Оби начнется в Колпашевском районе: здесь пока спокойно, переливов дорог, подтоплений домов и приусадебных участков нет. Ситуацию держим на контроле: районная администрация продолжает укрепление дамбы и проводит подомовые обходы", - отметил он.

По данным Мазура, в Молчановском районе уровень воды в Оби продолжает падать, но подтопления пока сохраняются: в трех домах в Игреково и одном доме в Могочине уровень воды выше пола. Также есть подтопления приусадебных участков, но эвакуация людей в пункт временного размещения не понадобилась.