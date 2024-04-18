Власти Иркутской области задумались о частичной газификации на базе СПГ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области прорабатывает вопрос о газификации части региона сжиженным природным газом, сообщил губернатор Игорь Кобзев в ежегодном послании региональному Заксобранию.

"Что касается перевода на газ котельных, то здесь нужна взвешенная позиция. На это влияет цена на газ, необходим механизм компенсации затрат (для потребителей - ИФ). У нас разработан первый этап энергетической стратегии, и в ней рассматриваются возможности организации малотоннажного производства СПГ для автономной газификации удаленных районов и транспорта, а также возможности экспорта в Китай и Монголию. У нас много населенных пунктов, куда нерентабельно строить газопроводы", - сказал губернатор.

В послании Кобзев поручил Министерству экономического развития и Министерству жилищной политики региона до июня 2024 года провести оценку потенциала рынка сжиженного газа, а также определить локации для размещения производств СПГ.

Что касается обеспечения сетевым газом промышленности, то, как пояснил Кобзев, власти ждут "конкретных параметров по газопроводу "Сила Сибири 2".

Губернатор назвал все еще актуальным вопрос о маршруте газопровода Ковыкта-Жигалово-Саянск-Иркутск (ранее была построена лишь его малая часть от Ковыктинского месторождения до райцентра Жигалово).

Иркутская область утвердила программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2024-2033 годы. Прогнозируемый объем финансирования за счет средств областного и муниципального бюджетов составляет свыше 7,6 млрд рублей. Считается, что программа позволит увеличить ежегодный объем потребляемого в регионе природного газа до 149 млн кубометров, в том числе в качестве моторного топлива - до 2,3 млн кубометров. Она ориентирована на газификацию нескольких населенных пунктов: Братска (на базе Братского месторождения), Усть-Кута (в рамках газового проекта "Иркутской нефтяной компании"), Киренска, Жигалово и шести населенных пунктов Казачинско-Ленского района вблизи газопровода "Сила Сибири" и Ковыктинского месторождения "Газпрома".