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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В России свяжут газопроводы на востоке с Единой системой газоснабжения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия нацелена "в возможно короткие сроки" соединить Единую систему газоснабжения с магистралями на востоке страны, пишет вице-премьер РФ Александр Новак в статье в журнале "Энергетическая политика".

"Чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка в природном газе, идет масштабная работа над развитием Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на Востоке России. В планах - соединение в возможно короткие сроки систем транспортировки газа "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с ЕСГ. Подготовка к реализации этого проекта уже идет. Также компания "Газпром" совместно с Минэнерго России прорабатывает вопрос ускорения строительства газопровода-перемычки между магистральными газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", - сообщил чиновник.

"В приоритетных планах - развитие инфраструктуры газоснабжения Комсомольского промышленного узла и г. Владивостока, ускорение ввода в эксплуатацию Южно-Киринского ГКМ на шельфе о. Сахалин", - добавил он.

Новак заявил, что одна из ключевых задач - расширение программы газификации: "Это подразумевает включение в нее максимально возможного количества субъектов страны, в том числе Республики Бурятия, Республики Тыва, Забайкальского края, Красноярского края, Амурской области, Иркутской области и Еврейской автономной области".

Южно-Киринское месторождение является крупнейшим месторождением "Газпрома" на Дальнем Востоке с запасами газа промышленных категорий B1+B2 свыше 600 млрд куб. м. На нем предполагается добывать 21 млрд куб. м газа в год.

Александр Новак
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