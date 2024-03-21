"Газпром" начинает мега-проект "Восточная система газоснабжения" длиной более 5000 км

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" приступает к реализации мега-проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", длина трасс которого составит более 5 тысяч километров.

В четверг проект ВСГ был впервые вынесен на обсуждение правления концерна, далее доклад будет представлен совету директоров ПАО.

"Основное назначение объекта - развитие Единой системы газоснабжения Российской Федерации в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока", - сообщило правительство РФ в обновленной Схеме территориального планирования РФ в области Федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), в которую теперь включен этот проект.

Проект предусматривает комплексное развитие газотранспортных мощностей на Востоке России и их дальнейшее объединение с газовой инфраструктурой в западной части страны, отмечает в пресс-релизе "Газпром": "Это обеспечит дополнительную надежность и гибкость поставок газа отечественным потребителям, откроет новые возможности для развития газификации регионов Сибири и Дальнего Востока".

Ранее президент России Владимир Путин давал поручения по обеспечению сетевым газом регионов, которые ранее не имели к нему доступа, в том числе Красноярского края и Еврейской автономной области.

ВСГ будет начинаться с севера полуострова Ямал и продолжаться до Хабаровского края. Проектный объем транспортировки по ВСГ в схеме терпланирования заявлен на уровне 28,5 млрд. куб. м в год.

Трасса в Сибири

Газотранспортный коридор берет начало на полуострове Ямал (Ямальский район ЯНАО), проходит через Надымский, Пуровский районы и Ноябрьск. В ХМАО пересекает Сургутский район, Когалым и Нижневартовский район; Томскую область - от Александровского до Зырянского района. От центральных районов ЯНАО до Томской области уже проложены газопроводы, поэтому здесь речь идет о расширении ГТС.

В Кузбассе планируемая магистраль пересекает только Мариинский муниципальный округ. Через Красноярский край трасса проложена от Большеулуйского до Нижнеингашского района, в Емельяновском районе приближаясь к Красноярску - в районе поселка Памяти 13 Борцов. Месяц назад по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым пресс-служба правительства отмечала, что "Газпром" ведет проектно-изыскательские работы по проектированию участка магистрального газопровода до Красноярска.

В Иркутской области трасса идет от Тайшетского района до окрестностей Иркутска (Усольский и Слюдянский районы). В Иркутской области также располагается Ковыктинское месторождение "Газпрома", от которого берет начало газопровод "Сила Сибири".

Трасса на Востоке

Еще одна часть ВСГ - перемычка между газопроводами "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Она пройдет через Амурскую область (Серышевский - Архаринский районы), Еврейскую автономную область (Облученский, Биробиджанский, Смидовичский) и Хабаровский край (Амурский, Нанайский и Хабаровский районы).

Новак в январский статье в журнале "Энергетическая политика" называл этот отрезок одним из первых этапов реализации ВСГ: "Стартовала поэтапная реализация проекта "Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения", на первом этапе которого планируется соединить между собой магистральные газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а на последующих предусмотрено строительство магистрального газопровода "Сила Сибири - 2". В настоящее время идут проектно-изыскательские работы для строительства газопровода "Белогорск - Хабаровск" протяженностью около 830 км от Амурского газоперерабатывающего завода до врезки в систему магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в районе Хабаровска. Завершение строительства планируется в 2029 году".

Эта перемычка по сути свяжет Якутский и Сахалинский центры добычи, повысив надежность газоснабжения всего региона. Как сообщалось, в 2024 году Чаяндинское месторождение "Газпрома" (опорное для Якутского центра газодобычи) выйдет на полную проектную производительность.

"Газпром" со своей стороны заявил о начале первоочередного этапа проекта. Он предусматривает соединение действующих магистральных газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". "Для этого в 2024 году начато строительство участка "Белогорск - Хабаровск" "Восточной системы газоснабжения", - пишет "Газпром". Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы по другим участкам.

Технологии

При создании новой протяженной системы газопроводов могут быть использованы инновационные трубы, рассчитанные на повышенное рабочее давление 150 атмосфер (14,7 МПа) из стали повышенной прочности.

Производство труб большого диаметра нового поколения из стали К70 освоено всеми трубными заводами РФ.

Использование рассчитанных на повышенное давление труб позволит размещать площадные объекты - компрессорные станции на большем относительно друг друга расстоянии, сокращая стоимость проекта.