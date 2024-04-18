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Страховщики предупредили животноводов о рисках в зонах паводков в трех регионах

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Национальный союз агростраховщиков предупредил о повышении рисков для сельхозживотных в зонах подтопления от паводков не только на частных подворьях, но и на предприятиях промышленного животноводства, говорится в сообщении союза.

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Эксперты НСА проанализировали ситуацию с паводком в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях.

"В пострадавших регионах проводится эвакуация сельхозживотных, но не везде она оказалась возможной в оперативном порядке", - констатировал президент НСА Корней Биждов.

В Оренбургской области подтоплена молочная ферма завода "Белое озеро", на которой содержится более 1,3 тысячи голов крупного рогатого скота. Руководство заявило о риске возможной необходимости забоя поголовья.

В Курганской области в результате прорыва дамбы 17 апреля под угрозой затопления оказалось ЗАО "Глинки" с 1,3 тысячи коров. Проведен эвакуационный перегон скота в предварительно построенные после объявления ЧС в регионе временные загоны.

В Тюменской области прогнозируется неблагоприятный сценарий паводковой ситуации, отмечает НСА со ссылкой на прогноз и заявление главы МЧС Александра Куренкова на совещании 17 апреля с президентом.

"Происходящее в регионах в зоне паводка наглядно демонстрирует, что животноводство всех направлений нуждается в проактивном управлении рисками - заблаговременно продуманных сценариях реагирования на угрозы, и в том числе, страховании, - обратил внимание президент НСА. - Сегодня наиболее ответственно подходят к этому вопросу птицеводы и свиноводы, что связано с высокими рисками распространения опасных болезней для данного поголовья. Однако следует обращать внимание и на другие угрозы, в том числе для крупного и мелкого рогатого скота".

По данным НСА, в Оренбургской области промышленное поголовье свиней охвачено страхованием с господдержкой на 78% (141 тысяча голов), птицы - на уровне 26% (1,4 млн голов), крупного рогатого скота (КРС) - менее чем на 4% (10 тысяч голов).

В Курганской области активно страховалось промышленное поголовье птицы - на уровне 70% (516 тысяч голов), свиней застраховано 16% (7 тысяч) от общего поголовья в регионе, менее 1% КРС (0,5 тысячи голов).

Высокий уровень охвата страхованием сельхозживотных в Тюменской области: 71% общего промышленного поголовья свиней (175 тысяч голов), 71% птицы (175 тысяч голов), 29% КРС (42 тысячи голов).

Согласно федеральному закону №260-Ф3 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - НСА. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.

Спасение животных в Оренбуржье

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС НСА Корней Биждов Оренбургская область Тюменская область Курганская область
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