Агростраховщики ждут сельскохозяйственных убытков в пяти регионах, где ввели ЧС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пять регионов, которые ввели режим ЧС, могут столкнуться с убытками из-за гибели озимых культур, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Оренбургская, Курганская и Тюменская области, а также Алтайский край ввели ЧС из-за паводка, Чувашия - по иной причине.

"В Оренбургской области озимые застрахованы на 44 тысячах га, что составляет около 5% от засеянной осенью площади, из них 8,6 тысячи га - по программе ЧС, остальные - по программе мультирискового страхования урожая, также предусматривающей возможность оперативного возмещения расходов на пересев погибших культур. В Алтайском крае имеются застрахованные озимые на площади 9,4 тысячи га (около 9% от общей площади), из которых 1,3 тысячи га - по программе защиты на случай объявления ЧС", - сообщил президент НСА Корней Биждов.

"НСА находится в оперативном контакте с органами АПК пострадавших в настоящее время регионов по вопросам, связанным с урегулированием возможных убытков от паводков и иных природных бедствий", - подчеркнул он.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов на пленарном заседании палаты 16 апреля призвал принять меры по увеличению охвата посевных площадей агрострахованием, отметили в НСА.

Сенатор сказал, что в 2024 году ряд регионов России пострадал от паводков, которые могут нанести значительный вред и сельскому хозяйству - по экспертным оценкам, АПК Оренбуржья нанесен многомиллионный ущерб, в Алтайском крае также существует значительный риск утраты озимых. "Важно отметить, что ранее были приняты изменения в законодательство, которые позволили применить механизмы сельхозстрахования с господдержкой в связи с объявлением ЧС. Их применение обеспечивает в значительной степени компенсацию аграриям понесенного ущерба. Однако процент охвата посевных площадей страхованием по программе ЧС невысок, - сказал сенатор. - Так, в Алтайском крае, по экспертным оценкам, он составляет по озимым не более 9% от общей площади".

Комитет совместно с НСА на регулярной основе организует площадки для обсуждения актуальных вопросов, которые возникают у регионов, отметил Кислов. Также открыта горячая линия для аграриев по всем вопросам, связанным с нанесением ущерба застрахованным объектам. "Прошу коллег-сенаторов совместно с органами управления АПК взять на контроль проведение работ по повышению заинтересованности аграрного бизнеса в применении страховых инструментов", - добавил он.

По данным НСА, сейчас в России озимые посевы застрахованы на площади почти 6 млн га - это составляет почти 30% из засеянных осенью озимых в стране (около 20 млн га). Из них 2,1 млн га, или 11%, застрахованы по программе страхования на случай ЧС. Данная программа внедряется в России с 2022 года и предусматривает оперативную компенсацию убытков хозяйству в пределах прямых затрат на возделывание каждого гектара посевов, гибель которых установлена в результате ЧС.

В 2023 году только по программе ЧС было застраховано почти 4,9 млн га в 49 регионах РФ (из 12,7 млн га застрахованной площади) - на 81% больше, чем годом ранее.

"Программа страхования на случай ЧС показала практическую возможность осуществления страховых выплат аграриям за пострадавшие посевы в короткие сроки, - считает президент НСА. - В частности, в 2023 году в Приморском крае тайфун вызвал затопление полей и повреждение посевов, был объявлен режим ЧС. Несколько десятков застрахованных по программе ЧС хозяйств региона заявили ущерб по гибели различных сельхозкультур. Было осуществлено 96 страховых выплат на общую сумму 174 млн рублей, срок выплат на практике составил от 4 до 12 дней после подачи документов аграрием".