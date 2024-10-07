Страховщики отметили рост числа ЧС с ущербом АПК в 1,6 раза за неполный 2024 год

Частота опасных для АПК природных явлений за семь лет выросла в 4 раза

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Количество чрезвычайных ситуаций, в результате которых нанесен ущерб сельскохозяйственным посевам, с начала 2024 года увеличилось в 1,6 раза по сравнению со всем 2023 годом и достигло 29 в 26 регионах страны. Такие данные привел "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Он напомнил, что в 2023 году в связи с аномалиями климатического характера режим ЧС вводился 18 раз в 16 регионах. Частота разного рода чувствительных для АПК событий климатического характера в России за последние 7 лет увеличилась в 4 раза. "Тенденция имеет устойчивый характер", - считает Биждов.

По его словам, "за 2024 год в России было объявлено 5 масштабных ЧС климатического характера, которые причинили ущерб российским аграриям. Сначала в 11 сельхозрегионах весной этого года были объявлены ЧС, связанные с заморозками, они затронули зону Центрального Черноземья, Юга России и Поволжья. При этом нетипичной следует считать ситуацию, когда сразу после этих заморозков в ряде упомянутых регионов началась почвенная засуха, от которой опять страдали посевы. Результаты климатических аномалий сказались на итогах ярового сева в стране. Затем от паводков страдал Приморский край в июле, а в августе этого года в 10 регионах Западной Сибири и в Поволжье отмечалось переувлажнение почвы. Затем в октябре этого года аграрии столкнулись с проблемами засухи - в Воронежской, Орловской областях и в Ингушетии. В некоторых регионах страны ЧС объявлялись неоднократно за сельхозсезон".

"По данным НСА на начало октября, российские агростраховщики выплатили 1,3 млрд рублей по программам ЧС-страхования урожая. По двум действующим программам защиты урожая с господдержкой (включая мультирисковую) выплаты составили 3,1 млрд рублей. При этом за весь 2023 год агростраховщиками было заплачено 5 млрд рублей", - привел статистику глава НСА.

Представитель НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС Дмитрий Мун, выступая на конференции Всероссийского союза страховщиков на прошлой неделе, заявил: "Климатические изменения уже носят необратимый характер. Уже абсолютно не важно, кто сколько какого углеводородного сырья сжигает. Планета уже нагревается, равновесие нарушено".

Он привел в пример июньские дожди этого года в стране, "когда нельзя было выйти на улицу, за полчаса могла выпасть месячная норма осадков, что обусловлено глобальным потеплением". Он также обратил внимание на резкий контраст - растущую "разницу температурных потенциалов сталкивающихся воздушных масс, она достигает десятков градусов, что приводит к тропическим ливням".

Проблем добавляет тот факт, что пока одни регионы страдают из-за переувлажнения, другие могут сильно страдать от засухи, перераспределения не происходит.

Так, "в Воронеже с первых чисел августа не выпало ни капли осадков, это тоже аномально, такого прежде не было. Воронежская область - традиционный регион устойчивого сельскохозяйственного развития. Зато там начались ветра-смерчи, которые наблюдались на Среднем Западе, на Североамериканского континенте", констатировал Мун.

"Рост частоты ЧС климатического характера создает проблемы не только для российских аграриев, это мировой тренд. Меняется характер рисков", - подытожил Биждов.

Он пояснил, что под непривычными проявлениями понимает "риски, которые для тех или иных аграрных регионов считались нетипичными, также их сочетания и последовательность".

По мнению Биждова, очень вовремя начал работать закон о страховании аграриев с господдержкой от рисков ЧС климатического характера. Спрос на субсидируемое агрострахование в России в целом и на ЧС-страхование урожая, в частности, растет. Пока агростраховщики со своими задачами справляются, считает Биждов.

По данным НСА, застрахованная площадь на начало сентября 2024 года составила 9,5 млн га по всем программам страхования против 6,7 млн га за тот же период 2023 года. При этом площадь, застрахованная по программам ЧС, достигла 4,7 млн га к сентябрю этого года, договоры заключались в 53 регионах, показатель увеличился на 83% к уровню аналогичного периода 2023 года.

По данным Банка России, за I полугодие 2024 года выплаты российских агростраховщиков по всем линиям бизнеса в целом составили почти 2,9 млрд рублей, увеличившись в 3 раза. В том числе объем выплат по сельхозстрахованию, осуществляемому с государственной поддержкой, достиг 2,2 млрд рублей, увеличившись 3,3 раза, а по страхованию без господдержки - 655,3 млн рублей, увеличившись в 4 раза.

Уровень выплат сложился в размере 51,2%, годом ранее он был равен 16,2%.

Согласно федеральному закону "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования" (N260-Ф3), в РФ в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры.

Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.

Стратегическая цель для развития агрострахования, поставленная государством, предполагает обеспечение к 2030 году страховую защиту не менее 30% посевных площадей страны.